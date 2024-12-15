Fed Aralık faiz kararını ne zaman açıklayacak, bu ay faiz indirimi yapılacak mı?
Fed, Eylül ayından bu yana, faiz oranında 75 baz puan indirime gitti. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından, gözler bu hafta Fed'in açıklayacağı para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Yılın son faiz kararı için gözler Fed'e döndü. ABD'de açıklanan veriler ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentileri güçlendirse de, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor. Peki, Fed faiz toplantısı ne zaman? Fed bu ay da indirime gidecek mi, beklenti ne yönde? İşte, detaylar...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak Kasım ayında açıklanan kararın ardından sonraki Fed faiz kararı Aralık ayında açıklanacak. Buna göre Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde olacak ve karar 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.
FED FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDECEK Mİ?
Dünya genelinde son dönemde artan jeopolitik riskler ve Güney Kore ile Fransa'daki siyasi krizlerin derinleşmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırırken, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller de enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceği endişelerini besledi.
ABD'de açıklanan veriler ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentileri güçlendirse de, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.
ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizlik devam ederken, Trump'ın politikaları ile Fed'in atacağı adımlar arasında uyumsuzluk çıkabileceğine dair kaygılar da piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.
ARALIK AYINDA DA FAİZ İNDİRİMİ OLUR MU?
Analistler, Fed'in bu hafta yapılacak yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklendiğini kaydederek, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Geçen hafta açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı. Tüketici fiyatları bu dönemde beklentiler dahilinde artmasına karşın aylık bazda son 7 ayın en yüksek artışını gösterdi.
FED YETKİLİLERİNDEN ARKA ARKAYA FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI GELDİ
Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Bankanın bu ayki toplantısında faiz indiriminin gündemden düşmediğini ifade ederek, faiz indirimlerinin zamanlamasının tartışmaya açık olduğunu ancak politika faizinin düşmeye devam etmesi gerektiğini savundu.
Daly, faiz artışı için herhangi bir neden görmediğini vurgulayarak, politika değişiminin yönünün aşağı doğru olduğunu söyledi.
Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, son yıllarda maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefinde önemli ilerleme kaydettiklerini ve ekonominin iyi bir konumda olduğunu anlattı. İş gücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiğini dile getiren Kugler, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda göründüğünü belirtti.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de gelecek yıl faiz oranlarının şu anki seviyelerinden oldukça düşecek gibi göründüğünü ifade etti.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da aralık toplantısında politika faizinde bir indirime destek verme eğiliminde olduğunu belirterek, "Ancak bu karar, o zamana kadar alacağımız verilerin yukarı yönlü sürprizler yaratıp yaratmayacağına ve enflasyonun gidişatına ilişkin tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak." ifadesini kullandı.
Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyondaki ilerlemenin durduğuna inanmadığını ancak bunun inişli çıkışlı olduğunu ifade etti.
Enflasyonun düşüşünü sürdürürken iş piyasasına gereksiz zarar vermekten kaçınmak için faiz oranlarının nasıl bir boyutta veya hızda düşürülmesi gerektiğinin hala açık bir soru olduğunu belirten Bostic, bu ayki toplantı için seçenekleri açık tuttuğunu söyledi.