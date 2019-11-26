Fed Başkanı Powell, faizlerin yakın zamanda yükselmeyeceğini sinyalini vererek ABD Merkez Bankası'nın güçlü bir şekilde enflasyon hedeflerini gerçekleştirmeye odaklandığı belirtti.

Sürdürülebilir büyüme için yüzde 2 enflasyon hedefinin önemine ve ekonomideki soğuma döneminde faizlerin yeterince yüksek seviyede olmasına dikkat çeken Fed, şu anda 3 faiz indirimine rağmen enflasyon hedefinin gerisinde ve düşük düzeyde olmasına atıf yaptı.

Rhode Island'da konuşan Powell, düşük enflasyon beklentisinin Fed'in ekonomiye destek vermesini zorlaştırdığını belirtti. Geniş çerçevedeki konuşmasını yineleyen Powell, genel olarak iyi koşullar sürdüğü müddetçe para politikasındaki mevcut duruşun uygun ve iyi konumlanmış olduğunu söyledi.

Bu sayede güçlü işgücü piyasasının destekleneceğini ve enflasyonu kararlı bir şekilde Fed'in simetrik yüzde 2 hedefine getireceğinin altını çizdi.

Fed Başkanı Powell, "Uzun süredir devam eden büyümede, bardağın yarısından fazlasının dolu olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı ve "Doğru politikalarla daha da fazlasını doldurabilir, mevcut kazançların üzerine koyarak kazanımları tüm Amerikalılara daha geniş ölçekte yayabiliriz." dedi.