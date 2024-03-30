Fed Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, San Francisco Fed'in Makroekonomi ve Para Politikası Konferansı'na katıldı.

ABD'de dün açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerini değerlendiren Powell, "İlk düşüncem bu sabah yayımlanan verinin beklentilerimizle oldukça uygun olduğu yönündeydi" dedi.

Powell, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık yüzde 2,5 ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık yüzde 2,8 arttığını belirterek, "Beklediğimiz şey buydu ve beklentilere uygun geldiğini görmek güzel" diye konuştu.

Geçen yılın ikinci yarısında iyi olarak nitelendirecekleri veriler elde ettiklerini kaydeden Powell, bu yılın ocak ayında çok daha yüksek bir enflasyon verisi aldıklarını şubatta ise daha düşük ancak geçen yılın ikinci yarısındaki iyi okumalar kadar düşük olmayan bir veri geldiğini aktardı. Powell, "Ama kesinlikle görmek istediğimiz doğrultuda." ifadesini kullandı. REKLAM Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden emin olduğunda faiz oranlarını düşürmeye başlayacaklarını yineleyen Powell, bu güveni elde etmek için geçen yıl olduğu gibi daha iyi enflasyon verilerine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

'FAİZİ ERKEN DÜŞÜRÜRSEK ENFLASYON GERİ DÖNEBİLİR' Powell, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeye aşırı tepki vermediklerini belirterek, "Daha fazlasını görmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu. Faiz indirimine başlama kararının çok önemli olduğuna işaret eden Powell, risklerin iki taraflı olduğunu aktardı. Fed Başkanı, şöyle devam etti: "Faiz oranlarını çok erken düşürürsek enflasyonun geri dönme ihtimali var ve geri dönmek zorunda kalabiliriz, bu da çok yıkıcı olur. Bu ekonomi açısından iyi bir şey olmayacaktır. Çok uzun süre beklememizin de riski var. Bu durum ekonomiye ve belki de iş gücü piyasasına gereksiz zararlar verebilir."

Powell, para politikalarının iyi konumlandırılmış olduğunu belirterek, "Sanırım şu anda bulunduğumuz yerde her türlü durumun üstesinden gelebilecek konumdayız." yorumunu yaptı. REKLAM 'FAİZLER TARİHSEL DÜŞÜK SEVİYELERE DÖNMEZ' Ocak ve şubat aylarında biraz daha yüksek gelen enflasyon verilerine ilişkin Powell, enflasyonun engebeli bir yolda yüzde 2'ye ineceğine dair beklentilerini anımsattı. Powell, ekonominin yüzde 4,6'lık faiz oranlarına hazır olup olmadığına dair soruya "Tüm bunlar bittiğinde faiz oranlarının hangi seviyeye döneceğini bilmiyoruz." yanıtını verdi. Fed Başkanı Powell, "Faiz oranlarının pandemiden önceki tarihsel olarak çok düşük seviyelere geri döneceğini düşünmüyorum. Faiz oranlarının muhtemelen şu anda olduğundan daha düşük olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

'BANKACILIK SİSTEMİ İYİ DURUMDA' Powell, resesyon olasılığının yüksek olmadığını, ABD ekonomisinin iyi yerde olduğunu ve resesyonun eşiğinde olunduğunu düşünmek için "tevazu" dışında bir neden olmadığını kaydetti. Bankanın bilançosunun küçültülmesinin para politikasının ana konusu olmadığını dile getiren Powell, pandemi ya da küresel mali kriz gibi zor ve farklı durumla karşılaştıklarında faiz oranlarını düşürmek ve ekonomiyi desteklemek için hazine bonosu satın aldıklarını, zamanı geldiğinde de bilanço küçülttüklerini söyledi. REKLAM Powell, belli bir noktada tempoyu yavaşlatacaklarını söylediklerini, bunun nedeninin de hızlı şekilde küçültmeye gitmeleri olduğunu ifade etti.

Bankacılık sisteminde bir yıl önce stres döneminin yaşandığını anımsatan Powell, ülkede bankacılık sisteminin şu anda iyi bir yerde olduğunu ve bankalarda işlerin önemli ölçüde sakinleştiğini anlattı. Powell, ticari gayrimenkul sorununun birkaç yıl süreceğini düşündüğüne değinerek, "Ancak bu sadece bazı bankaların ve çoğunlukla küçük bankaların bir sorunu, çok büyük bankaların ticari gayrimenkul yoğunlaşmaları yok." diye konuştu. Bu bankaların yeterli sermayeye sahip olduklarından emin olmaları gerektiği ve sorunların üstesinden gelebilmeleri için birlikte çalıştıklarına işaret eden Powell, sürecin düzeleceğini düşündüğünü anlattı.