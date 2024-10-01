Fed Başkanı Powell: Ekonomi sağlam durumda, bunu korumak için araçlarımızı kullanma niyetindeyiz

owell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantısında, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in politika faizini 50 baz puan indirdiği 18 Eylül'deki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından para politikasına ilişkin ilk kez konuşan Powell, ek politika ayarlamalarını değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkate alacaklarını söyledi.

Powell, "İleriye baktığımızda, ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika zamanla daha nötr bir duruşa doğru ilerleyecektir ancak önceden belirlenmiş bir yolda değiliz." dedi.

Powell, "Genel olarak, ekonomi sağlam durumda, bunu korumak için araçlarımızı kullanma niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fed'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine olan bağlılığını vurgulayan Powell, "Riskler iki taraflı ve kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"İŞ GÜCÜ PİYASASI KOŞULLARINDA DAHA FAZLA SOĞUMAYA İHTİYAÇ OLDUĞUNU İNANMIYORUZ"

ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve son 2 yılda maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma yolunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Powell, iş gücü piyasası koşullarının sağlam ve daha önceki aşırı ısınmış durumuna kıyasla soğumuş durumda olduğunu anlattı.

Powell, enflasyonun ise gevşediğini ve yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir seyirde olduğuna dair daha fazla güven duyduklarını kaydetti.

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Konut hariç çekirdek hizmet enflasyonun pandemi öncesi hızına yakın olduğuna işaret eden Powell, "Konut hizmetleri enflasyonu düşmeye devam ediyor ancak yavaş bir şekilde." dedi. Powell, yeni kiracılara uygulanan kiralardaki artış oranının düşük kalmaya devam ettiğini belirterek, durum böyle olduğu sürece konut hizmetleri enflasyonunun da düşmeye devam edeceğini dile getirdi.