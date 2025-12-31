Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Fed'de görüş ayrılıkları - Para Haberleri

        Fed'de görüş ayrılıkları

        ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin politika duruşunun ne ölçüde kısıtlayıcı olduğuna ilişkin farklı görüşler dile getirdiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:09
        Fed'de görüş ayrılıkları
        ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin aralık ayında bir indirimin ardından politika faizinin bir süre değişmeden bırakılmasının uygun olabileceğini değerlendirdiğini gösterdi.

        Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 9-10 Aralık'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

        Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,50-3,75 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, yetkililerin daha fazla gevşeme konusunda temkinli olabileceğini ortaya koydu.

        Tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunun aralık ayı toplantısında politika faizinin düşürülmesini desteklediği, bazılarının ise faizin sabit bırakılmasını tercih ettiği anımsatıldı.

        Toplantıda politika faizinin düşürülmesini destekleyenlerin bir kısmının kararlarının hassas bir dengeye dayandığını ifade ettiği aktarılan tutanaklarda, bu yetkililerin faizin sabit tutulmasını da destekleyebileceği kaydedildi.

        Tutanaklarda, "Faiz oranı hedef aralığının düşürülmesini savunanlar, genel olarak, son aylarda istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını ve 2025'in başlarından bu yana enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ya da büyük ölçüde değişmeden kaldığını değerlendirdi." ifadelerine yer verildi.

        Bu yetkililerin bazılarının politika faizinin düşürülmesinin, gelecek çeyreklerde enflasyonda beklenen gerilemeyle uyumlu olacağını düşündüğü belirtilen tutanaklarda, bunun 2026'da ekonomik faaliyetin güçlenmesine katkı sağlayarak iş gücü piyasası koşullarının istikrara kavuşmasına yardımcı olacağı aktarıldı.

        Tutanaklarda, "Faiz oranı hedef aralığının değişmeden bırakılmasını tercih edenler ise 2025 yılında FOMC'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin duraksadığından endişe duyduklarını ya da enflasyonun Komitenin hedefine sürdürülebilir biçimde indirildiğine dair daha fazla güvene ihtiyaç duyduklarını ifade etti." değerlendirmesi yer aldı.

        Hedef aralığın sabit tutulmasını tercih eden yetkililerin gelecek toplantılara kadar açıklanacak verilerin faiz indiriminin gerekli olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde faydalı olacağını söylediği kaydedilen tutanaklarda, bir yetkilinin ise hedef aralığının 50 baz puan düşürülmesini tercih ettiği hatırlatıldı.

        Tutanaklarda, yetkililerin çoğunun daha nötr bir politika duruşuna yönelik bir adımın, iş gücü piyasası koşullarında büyük çaplı bir bozulma olasılığını önlemeye yardımcı olacağını kaydettiği vurgulanarak, bazı yetkililerin ise yüksek enflasyon verilerinin görüldüğü bir ortamda politika faizinin daha da düşürülmesinin, politika yapıcıların yüzde 2'lik enflasyon hedefine olan bağlılığının zayıfladığı şeklinde yanlış yorumlanabileceğini ifade ettiği aktarıldı.

        Yetkililerin Komitenin politika duruşunun ne ölçüde kısıtlayıcı olduğuna ilişkin farklı görüşler dile getirdiğine dikkat çekilen tutanaklarda, "Yetkililerin çoğu, enflasyonun zaman içinde beklendiği şekilde gerilemesi halinde faiz oranı hedef aralığında ilave aşağı yönlü ayarlamaların muhtemelen uygun olacağını değerlendirdi. Bazı yetkililer, ilave ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasına ilişkin, bu toplantıda yapılacak bir indirimin ardından hedef aralığın bir süre değişmeden bırakılmasının uygun olabileceğini değerlendirdi." ifadelerine yer verildi.

