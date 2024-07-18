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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed: Ekonomik büyümenin yavaşlaması bekleniyor - İş-Yaşam Haberleri

        Fed: Ekonomik büyümenin yavaşlaması bekleniyor

        ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda ekonominin daha yavaş büyümesinin beklendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 01:54 Güncelleme: 18.07.2024 - 01:54
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        Fed: Ekonomik büyümenin yavaşlaması bekleniyor
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        Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı.

        Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik aktivitenin bölgelerin çoğunda "hafif ila ılımlı" hızda büyümesini sürdürdüğü aktarıldı.

        Yedi bölgede ekonomik aktivitede bir miktar artışın bildirildiği belirtilen raporda, beş bölgede ise aktivitenin yatay seyrettiği veya düşüş görüldüğü kaydedildi.

        6 AYDA BÜYÜMENİN DAHA YAVAŞ OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

        Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi." değerlendirmesi yer aldı.

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        İstihdamın hafif artış gösterdiği, ücretlerin de çoğu bölgede "ılımlı ila orta" hızda artmaya devam ettiği belirtilen raporda, fiyatların ise genel olarak ılımlı hızda arttığı ifade edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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