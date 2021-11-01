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FED faiz açıklaması ne zaman, saat kaçta? GERİ SAYIM... FED Ekim ayı faiz kararı ne olur?

Amerika Merkez Bankası FED'in Ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Tüm dünyanın gözü FED Başkanı Powell'ın açıklayacağı faiz kararında. Peki FED faiz açıklaması ne zaman, saat kaçta? FED Ekim ayı faiz kararı ne olur? İşte haberin detayları...

FED faiz açıklaması ne zaman, saat kaçta? GERİ SAYIM... FED Ekim ayı faiz kararı ne olur?

ABD Merkez Bankası 2021 toplantı takvimini belirlemişti. Her yıl 8 kez bir araya gelen FED'in 7. toplantısı Kasım ayında gerçekleşecek. İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED Ekim ayı faiz toplantısı 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

FED BAŞKANI POWELL'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla kadar sürebileceğini ifade etti.

Powell, Uluslarası Ödemeler Bankası (BIS) ve Güney Afrika Merkez Bankasının (SARB) Yüzüncü Yıl Konferansı'nda konuştu.

Arz tarafındaki kısıtların daha da kötüleştiğine dikkati çeken Powell, "Arz kısıtları ve yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam etmesi, gelecek yıla kadar sürmesi muhtemel ve aynı şey ücretler üzerindeki baskı için de geçerli." dedi.

Powell, söz konusu kısıtların azalması ve istihdam kazanımlarının artmasıyla enflasyonun hedefe yaklaşacağını belirterek, "Enflasyonun sürekli olarak yükselme riskini görseydik, kesinlikle araçlarımızı kullanırdık." diye konuştu.

Fed'in politikasının çeşitli sonuçlar için konumlandırıldığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse gelecek yılın ortasına kadar tamamlanacak varlık alımlarımızı azaltma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Varlık alımlarını azaltma zamanın geldiğini düşündüğünü belirten Powell, faiz oranlarını artırma zamanın ise geldiğini düşünmediğini kaydetti.

Powell, sabırlı olunması ve iş gücü piyasasının iyileşmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

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