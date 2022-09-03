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Fed faiz kararı açıklanıyor... Eylül ayı Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Fed toplantısı faiz kararı için geri sayım başlamış durumda. Ağustos ayında toplantı yapılmaması nedeniyle Amerikan Merkez Bankası'nın eylül ayında Fed faiz kararı için alacağı karar merak konusu oldu. Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası başkanı Jerome Powell'in yapacağı Fed faiz kararı açıklamasına çevrilmiş durumda. İşte, Fed faiz toplantısı tarihi ve faiz kararı hakkında merak edilenler...

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  • Fed faiz kararı açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fed faiz kararı ne olur, artar mı? Eylül Fed toplantısı tarihi ne zaman?

    ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bu senenin mart ayından bu yana her toplantıda faiz artırımına giden Fed'in eylül ayı faiz kararı merak ediliyor. Küresel piyasalar Fed faiz kararı açıklamasına kilitlenmiş durumda. Peki, Fed faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte Fed toplantısı tarihi ve faiz kararına ilişkin ayrıntılar haberimizde...
  • Fed faiz kararı açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fed faiz kararı ne olur, artar mı? Eylül Fed toplantısı tarihi ne zaman?

    FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Eylül ayı Fed faiz toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 22 Eylül saat 21.00'de duyurulacak.
  • Fed faiz kararı açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fed faiz kararı ne olur, artar mı? Eylül Fed toplantısı tarihi ne zaman?

    FED FAİZ KARARI NE OLUR?

    Analistler, tarım dışı istihdamın ağustosta yavaşlama göstermesine rağmen sağlam bir hızda artmaya devam ettiğini, bunun Fed'in eylül ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri desteklediğini kaydetti.
  • Fed faiz kararı açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fed faiz kararı ne olur, artar mı? Eylül Fed toplantısı tarihi ne zaman?

    ABD'nin istihdam verisinin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 44 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 56 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.
  • Fed faiz kararı açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fed faiz kararı ne olur, artar mı? Eylül Fed toplantısı tarihi ne zaman?

    TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti. Gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Powell yine de faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söylediABD Merkez Bankası (Fed),

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