Fed faiz kararı için gözler bir sonraki toplantıya çevrilmiş durumda. 2022 yılı içerisinde mart ayından itibaren her toplantıda faiz artırımına giden Fed'in bu ayki kararı için nefesler tutulmuş durumda. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 Fed toplantısı var mı, toplantı tarihleri ne zaman? İşte Fed faiz kararı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...