FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve saat kaçta?
Mart ayı FED faiz kararı için geri sayım sürmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan yılın üçüncü FED faiz kararı öncesinde, yatırımcılar güvenli limanlarına geçiş yaptı. Şimdi gözler mart ayı FED faiz kararına çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve saat kaçta?
02.03.2026 - 15:59
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımlarını doğrudan etkileyen FED faiz kararı açıklanma tarihi belli oldu. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman?
2026 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
FED yılın ikinci faiz kararı 18 Mart akşamı Türkiye saati ile 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:
Ocak: 27 - 28 Ocak
Mart: 17 - 18 Mart
Nisan: 28 - 29 Nisan
Haziran: 16 - 17 Haziran
Temmuz: 28 - 29 Temmuz
Eylül: 15 - 16 Eylül
Ekim: 27 - 28 Ekim
Aralık: 8 - 9 Aralık
