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Fed faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Eylül ayı Fed faiz kararı ne olur?

Eylül ayı Fed faiz toplantısı için geri sayım başladı. Fed faiz kararı sonucu araştırılmaya başlandı. Bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından ABD Merkez Bankası başkanı Jerome Powell, Fed faiz kararını açıklayacak. Toplantıya saatler kalmışken piyasalar "FED faiz kararı ne olur, artar mı?" sorusuna kilitlenmiş durumda. İşte Fed faiz kararı beklentisi...

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  • FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Eylül 2022 FED faiz kararı ne olur, artar mı?

    Küresel piyasaların gözü Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. Toplantının ardından belli olacak faiz kararı döviz kurlarını da etkileyecek. Bu nedenle ekonomi gündemini takip edenler "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte merakla beklenen Fed faiz toplantısına ilişkin detaylar...
  • FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Eylül 2022 FED faiz kararı ne olur, artar mı?

    FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Aylardır süren faizlerde artırım politikasına devam etmesi beklenen Federal Rezerv Bankası bu ay da belirlenen tarihte toplanacak. Eylül ayı FED faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. 

    Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Banka'nın faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.
  • FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Eylül 2022 FED faiz kararı ne olur, artar mı?

    EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

    Halihazırda para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına yüzde 82 ihtimal veriliyor. Banka'nın 1 tam puanlık faiz artırımı ise yüzde 18 ile düşük ihtimal olarak görülüyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.
  • FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Eylül 2022 FED faiz kararı ne olur, artar mı?

    Banka'nın en son haziran ayında açıkladığı projeksiyonlara göre, federal fonlama oranının yıl sonunda yüzde 3,4, gelecek yıl için ise yüzde 3,8 olması bekleniyordu. Kasım ve aralık aylarında yılın son iki toplantısını gerçekleştirecek olan Banka'nın bugün açıklayacağı projeksiyonlarda, oranların 2022 sonunda yüzde 4'ün üzerine çıkacağına işaret edilmesi öngörülüyor.
  • FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Eylül 2022 FED faiz kararı ne olur, artar mı?

    TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti. Gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Powell yine de faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

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