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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Fed faiz kararı toplantı tarihi: 2024 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı düzenlenecek. Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde paylaştık. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 20:31 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:31
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        1

        Fed faiz kararı için geri sayım sürüyor. Son toplantıda politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası 2024 Şubat ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. İşte "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı ile ilgili merak edilen bilgiler...

        2

        2024 ŞUBAT FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Toplantı takvimine göre şubat ayında Fed toplantısı olmayacak. Bir sonraki Fed toplantısı 19-20 Mart tarihlerinde yapılacak ve faiz kararı 20 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

        3

        FED FAİZ KARARI NE OLUR, DÜŞER Mİ?

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin doların diğer para birimleri karşısında güçlü kalmasına destek verdiğini kaydederek bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

        Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda martta yüzde 87 ihtimalle Fed'in politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, mayısta atılacak adıma ilişkin belirsizlikler sürüyor. Buna göre, fiyatlamalar, mayıs toplantısı için yüzde 44 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı, yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan indirileceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

        4

        FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

        Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;

        19-20 Mart 2024,

        30 Nisan-1 Mayıs 2024,

        11-12 Haziran 2024,

        30-31 Temmuz 2024,

        17-18 Eylül 2024,

        6-7 Kasım 2024,

        17-18 Aralık 2024.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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