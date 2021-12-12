FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak?

ABD Merkez Bankası (FED), kasım ayında yaptığı son açıklamada beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Yeni toplantı ise aralık ayında yapılacak...

Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrasında gözler FED aralık ayı faiz kararının açıklanacağı tarihe çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED), bu yıl son kez yapılacak toplantıda belirlenecek faiz oranı ile piyasalara yön verecek. Peki FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak? İşte tahminler

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED), toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 14 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK

FED'in temmuzdan sonra faiz artırımına gidebileceği ön görüsünde bulunan analistler, FED'in salgın döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğini belirtti.