Fed raporu: ABD'de enflasyon endişe kaynağı

Fed, 12 binden fazla yetişkinin katılımıyla geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiği anketin sonucunda hazırlanan "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporunu yayımladı.

Geçen yıl yetişkinlerin yüzde 73'ünün ya "iyi durumda" olduklarını ya da "mali açıdan rahat yaşadıklarını" bildirdiği kaydedilen raporda, bunun 2023'teki yüzde 72'lik orana benzer olduğu ancak 2021'deki yüzde 78'lik seviyenin altında kaldığı vurgulandı.

Raporda, fiyatlarla ilgili endişelerin devam ettiği ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kaldığı ifade edildi.

Enflasyon ve fiyatların en önemli finansal endişe kaynağı olmaya devam ettiğine dikkatin çekildiği raporda, yetişkinlerin çoğunun bir önceki yıla göre ödedikleri fiyatlardaki değişikliklerin mali durumlarını daha da kötüleştirdiğini söylediği, ancak bunu söyleyenlerin oranının 2023'e göre azaldığı aktarıldı.

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Raporda, yüksek fiyatlara yanıt olarak çoğu kişinin bir önceki yıla göre harcamalarını ayarlamak gibi önlemler aldığı bildirildi.

Acil durum tasarruf tedbirlerinin önceki iki yılla benzerlik gösterdiği belirtilen raporda, emekliliğe hazırlığın hafif iyileştiği ifade edildi.