Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Fedakar abla 2 ayda yaklaşık 16 kilo zayıfladı, kardeşine karaciğer dokusu verdi | Sağlık Haberleri

        Fedakar abla 2 ayda yaklaşık 16 kilo zayıfladı, kardeşine karaciğer dokusu verdi

        Manisa'da yaşayan Sevtap Uysal, kadavradan karaciğer nakli olmayı bekleyen kardeşinin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 2 ayda yaklaşık 16 kilo zayıflayıp ona karaciğer dokusunu verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 09:29 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki ayda 16 kilo zayıfladı, kardeşine karaciğer dokusu verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yunusemre ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Zafer Dinç'e geçen yıl ocak ayında karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

        Sağlık durumu kısa sürede kötüleşen Dinç, yakınlarınca mart ayında hastaneye götürüldü. Hastanenin karaciğer nakil sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu, Dinç'in karaciğer nakli olmasına karar verdi.

        Bir süre hastanede tedavi gören Dinç, organ bekleme listesine alındı. Dinç'in sağlığı, kadavradan çıkacak uygun karaciğeri beklerken daha da bozuldu. Yapılan testlerde Dinç'in 54 yaşındaki ablası Sevtap Uysal'ın doku nakli için uygun olduğu ancak nakil ameliyatı için ise kilo vermesi gerektiği belirlendi.

        REKLAM

        Kardeşinin sağlığına kavuşması için diyet ve spora başlayan Uysal, 2 ayda 79,5 kilodan 64 kiloya düşmeyi başardı.

        Dinç, geçen aralık ayında ablasından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

        "YENİDEN DÜNYAYA GELMİŞ GİBİYİM"

        Zafer Dinç, organ bekleme sürecinde zor günler yaşadığını ancak hiç umudunu yitirmediğini söyledi.

        Kadavradan uygun karaciğerin çıkmaması nedeniyle nakil için aile yakınlarına başvurulduğunu anlatan Dinç, "Ablam 'uyum sağlarsa ben vereceğim' dedi, ardından kilo verdi. Ablam canıma can verdi. Dünyaya bir daha gelmiş gibiyim. O benim annem. Çok mutluyum" dedi.

        Dinç, ablasının nakil ameliyatından sonra da yalnız bırakmadığını, her gün bir arada olduklarını belirtti.

        Nakil olması için ablasının çok çabaladığını kaydeden Dinç, "Ne zaman arasam hep yürüyüşteydi. 'Kilo vermeye çalışıyorum ablam. Bir an önce ameliyat ol, kurtul' diyordu. Uygun olan, organlarını bağışlasın. Organ bağışı yapsınlar. Bir insana hayat veriyorlar" diye konuştu.

        REKLAM

        "DÜŞÜNMEDEN 'TAMAM' DEDİM"

        Abla Sevtap Uysal da yapılan tetkiklerde kardeşine karaciğer dokusunu verebileceğini öğrendiğinde bir an bile düşünmeden "tamam" dediğini söyledi.

        Annesini 1,5 yıl önce kaybettiğini ifade eden Uysal, şöyle konuştu: "Ona bir nevi annelik yaptım. Kardeş, ötesi yok. Biz 1 yıldır koşturuyoruz, uğraşıyoruz. Çok zor günler geçirdik. Hocam 'şu kadar kiloya düşeceksin' dediğinde 'veririm' dedim. Sonra 'ben 35 senedir bu kiloyu görmedim, nasıl veririm?' diye düşündüm. Buraya geldiğimde 79,5 kiloydum, 64 kiloya düştüm. Çok bambaşka bir duygu. İyi ki organımı vermişim. Bambaşka bir duygu. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın. Kardeşimle telefonlarımızda birbirimizi 'ciğerim' diye kaydettik."

        Hastanenin iç hastalıkları uzmanı Namig Jafarov da hastanın hastaneye başvurduğunda sağlık durumunun kötü olduğunu anlattı.

        Hayati risk ve kadavradan organ çıkmama durumunu göz önünde bulundurduklarını belirten Jafarov, "Sonrasında bir canlıdan nakil seçeneği değerlendirilmeye başlandı. Sevtap Hanım 2 ay içerisinde organ bağışçısı olabilecek kadar kilo verdi" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 11 Şubat 2026 (Toprak Razgatlıoğlu İle Özel Röportaj)

        Kerem Aktürkoğlu sessizliğini bozdu. Asensio'dan Süper Lig'de 16 gol katkısı. Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe maçında. Beşiktaş Yunanistan'dan zaferle döndü. Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile Özel Röportaj. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!
        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        ABD Adalet Bakanı Bondi'ye Epstein sorgusu
        ABD Adalet Bakanı Bondi'ye Epstein sorgusu
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga