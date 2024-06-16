Fedon: Bodrum'u pahalılıkla lekelemesinler

Şarkıcı ayrıca; "Lahmacun 1500 TL, gitmeyin. Bodrum'u pahalılıkla lekelemesinler. Pahalılık dünyanın her yerinde var. Mykonos'a git, Santorini'ye git, Yunanistan ucuz, nerede ucuz? Kim diyor ucuz diye? Ucuzu da var pahalısı da var. Ben domatesi burada 30 TL'ye alıyorum eşim İstanbul'da 60 TL'ye alıyor. Hani Bodrum pahalıydı" ifadelerini kullandı.