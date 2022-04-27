'Fedon denize düştü' 0:00 / 0:00

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Fedon (75), her yıl olduğu gibi bu yıl da denizle buluşmasını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyadan denize atlarken çekilen videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, "Ve Fedon denize düştü. Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum." dedi.

Paylaşımıyla sevenlerinden yoğun ilgi gören Fedon'un gönderisine şarkıcı İrem Derici de "İşte şimdi oldu." şeklinde yorum yaptı.

KANSERİ YENDİ

Öte yandan 3 yıl önce böbreğinde tümör çıkan ünlü şarkıcı, "Allah sağlık verdiği müddetçe sahnelerde sizlerle olacağım. Bugün internette, sosyal medyada bir haberler dolaşıyor. Ben de şahit oldum, şahsen ben de üzüldüm. ‘Fedon kanser, Fedon çaresiz bir hastalığa yakalandı’ gibi haberler. İki yıl önce böbreğimde bir tümör vardı, kanser olarak çıktı. Ameliyatımı başarılı bir şekilde oldum ve 10-15 gün sonra da çalışmaya başladım." demişti.

Fedon ardından, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Şunu söylemek istiyorum, yanlış anlamayın. Çok sağlıklıyım. Sürekli çalışıyorum. Hastalık, kanser ağır bir laf ama kalp hastalığı gibi, grip gibi bir hastalık olarak görmeye artık alışmamız lazım. Çünkü zaman ilerliyor, çağ atladık, tedavisi mümkün, işte karşınızdayım.