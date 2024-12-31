Felçli kuzuyu biberonla besliyorlar

Canı sıkıldığında ahıra girip kuzu ile oynadığını aktaran Ecrin Akbulut ise, "Kuzumuz doğdu. Babam onun felçli olduğunu söyledi. Gerçekten ben çok üzüldüm. Köye geldiğimizde ona bir biberon aldım. Biberonun içine de süt döktüm. Sütle onu iyice besledim. Şimdi biraz daha iyi. Canım sıkıldığında ahıra gelip onunla oynuyorum. Bütün kuzularım çok güzel ama içlerinde en güzel ve en tatlısı o. Hediye gerçekten kardeşim gibi" dedi.