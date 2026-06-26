Felipe Augusto Zenit'e transfer oldu!
Transferde hızlı bir dönem geçiren Trabzonspor'da bir de ayrılık yaşandı... Bordo-mavililer, Felipe Augusto için Rus temsilcisi Zenit'le anlaşmaya vardı.
Giriş: 26 Haziran 2026 - 22:28 Güncelleme:
Transferde hareketli günler yaşayan Trabzonspor, Brezilyalı santrfor Felipe Augusto için Rusya Ligi ekiplerinden Zenit ile anlaşmaya vardı.
15+5 MİLYON EURO BONSERVİS
Zenit, 22 yaşındaki golcü için bordo-mavililere 15+5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Sambacı futbolcu geçtiğimiz yaz Trabzonspor'a 5 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyen Augusto, 15 gollük katkı sağladı ve 2 bin 787 dakika sahada kaldı.
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