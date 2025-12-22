Felix Uduokhai, Almanya yolcusu!
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Felix Uduokhai'ye Almanya'dan teklifler geliyor. Nijerya asıllı Alman stoperin ülkesine dönmesi gündemde; Mainz, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.
Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Felix Uduokhai'ye teklifler gelmeye başladı.
Nijerya asıllı Alman futbolcu da kendisine kulüp ararken ülkesine dönmesi gündemde.
Almanya Bundesliga ekibi Mainz, Uduokhai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Ayrıca ligin dibine demir atan Mainz dışında bir kulübün daha tecrübeli isimle ilgilendiği aktarıldı.
Uduokhai, menajerinin yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu beklerken anlaşmanın sağlanması halinde devre arasında Almanya'ya geri dönecek.
Bu sezon 11 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın göreve ilk geldiğinde şans bulsa da sonrasında formasını kaybetmişti.
Uduokhai, Augsburg'dan 5.5 milyon Euro'luk bedelle transfer olmuştu.