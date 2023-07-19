Fellah köftesi tarifi: Fellah köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Yöresel yemeklerin tadına bakmayı sevenler tarafından en merak edilen lezzetler arasında fellah köftesi bulunuyor. Adana, Antakya, Mersin ve Hatay'da geleneksel bir yemek olan fellah köftesi, birbirinden farklı tariflere sahip olabiliyor. Kişiye özel püf noktalar ile de unutulmaz bir lezzete dönüşüyor. Peki, fellah köftesi nasıl yapılır?

ABONE OL