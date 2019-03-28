Türk Lirası’nı açığa satan, döviz kurunu yükselten ve buradan para kazanmaya çalışan Londra swap piyasasına yönelik BDDK ve Merkez Bankası sert önlemler aldı. Türk Lirası Türkiye’de bol ve faizi de yüzde 24’ün biraz üzerindeyken aynı TL Londra’da yok ve bulunamıyor. Bu nedenle faizi önce 3 haneli ve sonunda 4 haneli rakamlara çıktı. Gecelik vadede TL faizi Perşembe günkü yüzde 24 düzeyinden Londra’da dün yüzde 1.300’e kadar tırmandı. Türkiye’nin TL’de açıkta yakalananları cezalandırma kararlılığı gerçekleşti.

-Kurda gerileme ve cezalandırma tamam da ortalık da kan gölüne döndü. Zararını bir yerde kesip pozisyonundan çıkmak isteyenlerin (kol kesmek) talebiyle Londra’da TL faizleri arşa doğru yükseldi. “Kol kesme” işi omuzdan kesmeye ve tüm vücudu kaybetmeye doğru gitti.

DOLARDA BİR TAVAN BİR TABAN

-Bu sırada dolar /TL kuru çıkışa başladığı düzeyin de epeyce altına indi. 21 Mart itibariyle 5.46 TL’den başlayan çıkışta 5.8440’ı görüldü. Ardından önceki gün 5.2882’ye kadar inildi. Dün de en düşük 5.2680 ile en yüksek 5.4644 arasında gidip geldi.

-Londra’dan gelen satışlarla dolar düşürürken dün yerlilerden gelen taleple kuru yukarı yönde toparladı. Düşen düzeylerden yine yerliler alım yaptı. Yurtiçi piyasa açıldığında kurun yükselmesi buna işaret ediyor. Yerleşiklerin klasikleşen tutumu zaten kur düşükken almak ve yükselince satmak.

KÖŞEYE SIKIŞAN KEDİ TEORİSİ

-Londra piyasasının bu ölçüde kıstırılması ise “köşeye sıkışan kedi teorisini” çalıştırdı. Köşeye sıkışan kedilerin can havliyle yapacağı tek şey karşı saldırıyla kendini sıkıştıranın yüzünü gözünü tırmalamaktır. Bu kez de öyle oldu. TL’ye kavuşmak için yabancılar ellerinde tuttukları hisse senetlerini ve devlet iç borçlanma senetlerini her fiyat kademesinden satışa koydular.

-Bunun için Londra’da TL arayanlar ile Türkiye’de portföyü olanların aynı kişi veya kurum olması gerekmiyor. Nasıl olsa Londra’da TL’nin fiyatı yüzde 1.300’übulmuş. Bir geceye nette yüzde 3-4 getiri demek.İşte bu nedenledir ki,Türkiye’de TL’ye ve nakite dönenler, dönüp Londra’da çok yüksek oranlardan ihtiyacı olanları fonlama yoluna gitti.

BORSADA SATIP VADELİ DE ALDILAR

-Hisse senedini satanların risklerini hedge etmek için vadeli piyasadan uzun vadeli kontrat almaları da durumun böyle olduğunun kanıtı. Bu nedenledir ki BIST yüzde 5’in üzerinde değer kaybederken vadeli piyasa kontratı spot piyasanın yüzde 4-5 üzerine çıktı.

4 GÜNLÜK BORSA GERİLEMESİ % 11

-Tüm bu satışların etkisiyle borsa dün yüzde 5.7 geriledi. 21 Mart kapanışına göre gerileme ise yüzde 11.1’e vardı. Yabancıların asıl satışı bankalardaydı. Orada ise 21 Mart’a göre 4 iş günündeki kayıp yüzde 19.0’u buldu.TL’yi kurtarma operasyonunun Türk varlıkları üzerinde böylesine bir maliyeti çıktı.

TAHVİL FAİZİNDE 3 PUANLIK ARTIŞ

-Yabancıların TL kaynak bulma arayışı tahvil piyasasını da yaktı. 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi dün 18.23’e, 2 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 20.53’e çıktı. Faiz oranları 21 Mart kapanışına göre 2 yıllıkta306 baz puan, 10 yıllıkta 301 baz puan yükseldi.

TÜRKİYE CDS’İ % 31 ARTTI

-Bir başka maliyet ise Türkiye CDS’lerinde ortaya çıktı. Türkiye’den çıkamayan ve TL’ye kavuşamayanların alımları ile 5 yıllık CDS’in fiyatı 21 Mart’ta 349.813 dolar iken dün 459.143 dolara kadar yükseldi. Bu da yüzde 31’lik risk artışı demek.

AMACIN ÖTESİNE Mİ GEÇTİK?

-Toplamda baktığımızda ise TL kaynak yaratma amaçlı olarak yabancı yatırımcılar hem hisse senedi hem tahvil piyasasında satıp çıkıyor. Bunu yaparken de Türkiye varlıklarının değerini düşürüyor ve ülkeden sermaye çıkışı gerçekleşiyor.

-Bir yerde ilacın dozunu kaçırdık galiba. Kediyi köşeye fena sıkıştırdık. Kaçacak hiçbir delik bırakmadık. O da şimdi üzerimize sıçradı ve yüzümüzü tırmalıyor.

-Böyle bir operasyona girerken amaç TL’ye spekülatif atak yapanları cezalandırmak ve TL’yi savunmaktı. Bu gerçekleşti. Ama hesapta ülkeden sermaye çıkışı yoktu.