"Fener Ol" talihlileri otomobillerini aldı

Fenerbahçe Kulübünün başlattığı "Fener Ol" kampanyası kapsamında hayata geçirilen "WinWin" etkinliğine katılarak otomobil kazanan talihlilere hediyeleri verildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ve Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişi ile otomobil kazanan 20 talihliyle Otokoç-Birmot İstinye Show Room'da düzenlenen törenle anahtarlarını teslim etti.

Törende konuşma yapan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçeliler bizi yalnız bırakmadı. Geldiğimiz noktada bugüne kadar 1.6 milyon kişi katılım sağladı. 150 milyon lira kaynak oluşturuldu. Bu rakam geçmişte yapılan tüm kampanyalara bakıldığında rekordur. Eylül ayında Fener Ol için tekrar gaza basacağız. Daha potansiyelimizin başındayız. 450 milyon liraları bulabiliriz. Olmasa da bu sezon bütçemize 200 milyon lira yazmıştık, onu da tutturacağımıza inanıyorum."

Burhan Karaçam ise destek olan taraftarlara teşekkür etti.

Hediyelerini alan bazı talihlilerin mutluluktan ağlaması dikkati çekti.