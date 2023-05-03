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Fenerbahçe: 71 - Olympiakos: 72 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off üçüncü maçında ağırladığı Olympiakos'a Kostas Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle 72-71 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından seride 2-1 geriye düştü

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  • Fenerbahçe: 71 - Olympiakos: 72 | MAÇ SONUCU

    Basketbol THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 72-71 mağlup oldu
  • Fenerbahçe: 71 - Olympiakos: 72 | MAÇ SONUCU

    Bu sonuçla Olympiakos, seride 2-1 öne geçti. Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin dördüncü maçı, 5 Mayıs Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

     

     
  • Fenerbahçe: 71 - Olympiakos: 72 | MAÇ SONUCU

    Fenerbahçe Beko, taraftarının da yoğun desteğiyle maça boyalı alanı etkili kullanarak başladı. Özellikle Jekiri ve Dorsey'nin üst üste kaydettiği basketlerle skorda üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.

     

     
  • Fenerbahçe: 71 - Olympiakos: 72 | MAÇ SONUCU

    İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan Fenerbahçe, Dorsey'nin isabetli üçlüğüyle 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 26-15. Bu bölümden sonra hücumda top kullanmakta sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli takım karşısında 5 dakikalık bölümde sadece 2 sayı yiyen Olympiakos, ürettiği 14 sayıyla 17. dakikada öne geçti: 28-29. Sloukas'ın skorer oyunuyla üstünlüğünü koruyan Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına 38-35 önde gitti.

     

     
  • Fenerbahçe: 71 - Olympiakos: 72 | MAÇ SONUCU

    Üçüncü periyodun başında iki takım savunmalarıyla ön plana çıkarken, ilerleyen bölümde hücumda Calathes önderliğinde daha iyi bir performans sergileyen ve skorda yeniden öne geçen Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 51-45 üstün girdi.

     

     
  • Fenerbahçe: 71 - Olympiakos: 72 | MAÇ SONUCU

    Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta pota altına indirilen toplarla skor üreten Olympiakos, son 4 dakikalık bölümde 61-60 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde Fenerbahçe'nin dış atışlardan Dorsey ve Calathes ile bulduğu sayılara Olympiakos, Vezenkov ile karşılık verdi ve son bir dakikaya 69-69 beraberlikle girildi. Sarı-lacivertliler, Guduric'in kritik basketiyle bitime 4 saniye kala 71-69 öne geçti. Alınan molanın ardından hücuma yarı sahadan başlayan Olympiakos, Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle karşılaşmadan 72-71 galip ayrıldı.

     

     
  • Fenerbahçe: 71 - Olympiakos: 72 | MAÇ SONUCU

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

    Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya)

    Fenerbahçe Beko: Calathes 10, Dorsey 21, Pierre 7, Hayes-Davis 4, Jekiri 15, Motley 5, Guduric 4, Metecan Birsen, Edwards 5, Tarık Biberovic, Antetokounmpo

    Olympiakos: Walkup 2, Canaan, Vezenkov 17, Papanikolaou 6, Fall 5, Sloukas 25, Larentzakis, Peters 4, Tarık Black 9, McKissic 4

    1. Periyot: 21-15

    Devre: 35-38

     

    3. Periyot: 51-45
  • Fenerbahçe: 71 - Olympiakos: 72 | MAÇ SONUCU
  • Fenerbahçe: 71 - Olympiakos: 72 | MAÇ SONUCU

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