Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta pota altına indirilen toplarla skor üreten Olympiakos, son 4 dakikalık bölümde 61-60 üstünlük yakaladı. Kalan bölümde Fenerbahçe'nin dış atışlardan Dorsey ve Calathes ile bulduğu sayılara Olympiakos, Vezenkov ile karşılık verdi ve son bir dakikaya 69-69 beraberlikle girildi. Sarı-lacivertliler, Guduric'in kritik basketiyle bitime 4 saniye kala 71-69 öne geçti. Alınan molanın ardından hücuma yarı sahadan başlayan Olympiakos, Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle karşılaşmadan 72-71 galip ayrıldı.