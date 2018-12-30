Başkan Ali Koç önderliğinde büyük umutlarla başlanan yeni sezonun ilk yarısında kabus yaşayan Fenerbahçe, ikinci yarıda kötü rüzgarı tersine çevirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda birçok isimle temas kuran Sarı-Lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Yanal ile sürekli irtibat halinde olan sportif direktör Damien Comolli, özellikle Premier Lig'den birçok isim için nabız yokluyor.
Yine birçok oyuncu için menajerlerden kulübe teklifler gelirken Premier Lig'de Fenerbahçe ile adı geçen ya da gündeme gelen isimler şöyle:
Victor Wanyama
Tottenham forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, menajerler tarafından önerilse de yaşadığı sakatlık ve dönüş tarihinin belli olmaması bu transferin rafa kaldırılmasına neden oldu.
Mousa Dembele
Tottenham'ın bir başka yıldızı Mousa Dembele de Kanarya'ya önerilen isimlerden... Belçikalı futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı.
Orta sahada oynayan 31 yaşındaki yıldız için kiralama formülü devreye sokulabilir.
Cenk Tosun
Beşiktaş'tan rekor bir ücretle Everton'ın yolunu tutan yıldız oyuncu, iki maçtır hocası tarafından kadroya dahi alınmıyor.
Cenk'in durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, kiralamak için nabız yokladı. Ancak golcü oyuncu, Premier Lig'de sonuna kadar kalmak istediğini belirtip bu teklifi reddetti.
Oumar Niasse
Cenk Tosun'un takım arkadaşı olan ve ismi transfer dönemlerinde 3 büyük takımla da sık sık anılan Oumar Niasse da forvet hattı için gündeme gelen isimlerden.
Senegalli futbolcunun Süper Lig'de sergilediği performans hala akıllarda. Listede ilk sıralarda yer almasa da transfer döneminin gidişatına göre Niasse ciddi şekilde gündeme gelebilir.
Divock Origi
Liverpool'un genç yıldızının adı Fenerbahçe ile anılıyor ama bu transferin gerçekleşme ihtimali çok düşük.
En uygun formül kiralama olsa da Liverpool yönetimi, Belçikalı oyuncunun İngiltere'de kalmasını istiyor.
Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekibi Wolfsburg'da geçiren 23 yaşındaki oyuncu için 6.5 milyon Euro kiralama bedeli ödendiğini de hatırlatmakta fayda var.
Christian Benteke
Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Benteke, Crystal Palace'ta geçen sezon beklentilerin oldukça uzağında kalırken bu sezon da sakatlık sorunları ile boğuştu.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği forvet tarzına uyan 28 yaşındaki futbolcunun kiralanması halinde Süper Lig'de eski günlerine dönebileceği konuşuluyor.
Lucas Perez
Premier Lig'de aradığını bir türlü bulamayan isimlerden olan Lucas Perez de Fenerbahçe'nin radarına takılan isimlerin başında geliyor.
30 yaşındaki futbolcu, kulübü West Ham'la kiralık olarak uygun bir zeminde anlaşılması halinde Sarı-Lacivertli formayı giyebilir.
Eliaquim Mangala
Kanarya'nın stoper bölgesi için gündemine aldığı tecrübeli oyuncuyu kulübü Manchester City bırakmaya hazır.
Ancak geçtiğimiz sezonu Everton'da kiralık geçiren Mangala'nın Türkiye'de oynamak istememesi bu transferi zora sokan faktör. Yine de transfer döneminin kapanmasına kadar durumu yakından takip edilecek.
Victor Moses
Chelsea'de bu sezon formaya hasret kalan isimlerin başında gelen Nijeryalı oyuncunun ismi teknik heyetin önüne geldi.
Maviler'in devre arasındaki tavrına göre Moses kiralık olarak kadroya katılabilir.
Cesc Fabregas
İspanyol yıldız, Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki en büyük hedefi. Ancak Sarri'nin geçtiğimiz gün yaptığı açıklama bu konuda umutları oldukça azalttı.
Sarri, elinde Jorginho ve Fabregas'tan başka bu mevkide oynayacak oyuncu olmadığını, bu nedenle de ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmadığını ifade etti.
Takımda çok süre alamadığı için ayrılmak istediği konuşulsa da şimdilik Fabregas transferi , Fenerbahçe açısından zor görünüyor.
Sarı-Lacivertliler'in, yine de Fabregas için transfer dönemindeki gelişmeleri yakından takip edeceği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.