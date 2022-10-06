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Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bu akşam Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar

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  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bu akşam Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Peki Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    3 EKSİK

    Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    4 İSİM LİSTEDE YOK

    Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    JESUS'UN 11'İ 

    Altay
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Serdar
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Henrique
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Szalai
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Osayi
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Zajc
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    İsmail
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Alioski
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Emre
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Rossi
  • Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - FB Avrupa maçı ne zaman - Fenerbahçe haberleri

    Batshuayi

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