Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığı galibiyetle rahatlayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor'u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 37 puan ve averajla 12. sırada girdi.

Fenerbahçe'de cezaları sona eren Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar, Akhisarspor karşısında görev alabilecek. Cezalı Volkan Demirel ile sakatlığı bulunan Michael Frey ise kadroda yer alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, 33. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 32. hafta Fenerbahçe Akhisar mücadelesi 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Abuldakir Bitigen’in düdük çalacağı mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay (Mehmet Topal),Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Zeki, Sissoko, Barbosa, Bilal, Regattin (Manu),Cikalleshi