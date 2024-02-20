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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Alagöz Holding'de Emma Meesseman'ın tedavisine başlandı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding'de Emma Meesseman'ın tedavisine başlandı

        Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda, Beşiktaş maçında sakatlanan Emma Meesseman'ın tedavisine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:59
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        Meesseman'ın tedavisine başlandı!
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        Beşiktaş BOA karşılaşmasında sakatlanan Fenerbahçe Alagöz Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Emma Meesseman'ın tedavisine başlandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Emma Meesseman, Beşiktaş BOA maçının son çeyreğinde bir sakatlık yaşamıştır. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzun ayak bileğinde lateral bağ yaralanması tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Emma Meesseman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza katılmasını temenni ediyoruz." denildi.

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