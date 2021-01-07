Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 17. haftasında evinde Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada çekilen VAR çizgisi tartışmalara neden oldu. Mücadelenin 18. dakikasında Sinan, savunma arkasına sarkan Thiam'ı kaçırmak istedi ancak ofsayt bayrağı kalktı. Ardından VAR odasından gelen görüntüde çekilen ofsayt çizgisi, sosyal medyada tartışmaların çıkmasına da neden oldu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri