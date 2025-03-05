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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa'da 285. maçında! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa'da 285. maçında!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 285. karşılaşmasını oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:42
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        F.Bahçe, Avrupa'da 285. maçında!
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        Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 284 müsabakada 112 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 61 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 388 kez havalandırırken, kalesinde 404 gol gördü.

        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 147. SINAV

        Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 146 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 38 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 205 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 184 gole engel olamadı.

        "KUPA 2"DE SON 30 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 30 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 11 de beraberlik yaşadı.

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        AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

        Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
        UEFA Avrupa Ligi 92 45 28 19 133 93
        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
        UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 38 14 12 12 56 46
        UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
        Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
        UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23
        TOPLAM 284 112 61 111 388 404
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