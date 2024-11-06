Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı: 4 eksik!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.
Sarı-Lacivertlilerde Alexander Djiku, Cengiz Ünder, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, AZ Alkmaar maçı için belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:
"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef El-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı.”
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu: