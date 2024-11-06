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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı: 4 eksik! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı: 4 eksik!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:22
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        Fenerbahçe'nin Alkmaar kadrosunda 4 eksik!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

        Sarı-Lacivertlilerde Alexander Djiku, Cengiz Ünder, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

        Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, AZ Alkmaar maçı için belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:

        "Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef El-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı.”

        İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

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