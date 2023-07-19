Fenerbahçe Bartuğ Elmaz transferinde sona geldi!

Bartuğ Elmaz, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.

5 Şurada Paylaş!









Başarılı futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde 2-0 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğenmişti.