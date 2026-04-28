        Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk: Fenerbahçe için savaşmaya geliyorum

        Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk: Fenerbahçe için savaşmaya geliyorum

        Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, kulübün sorunlarını bildiğini belirterek, profesyonel futbol aklı, güçlü mali yapı ve sürdürülebilir sportif başarı modeliyle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 19:38 Güncelleme:
        "F.Bahçe için savaşmaya geliyorum"

        Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, katıldığı bir dijital platform yayınında kulübün sportif yapılanması, ekonomik modeli, stadyum projesi, amatör branşlar ve seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        70 yıldır sanayici olan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu belirten Göktürk, 22 yıllık ticari hayatında orta ölçekli bir aile şirketini uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir şirketler topluluğuna dönüştürdüğünü söyledi. Göktürk, uzun yıllardır Fenerbahçe camiasının içinde yer aldığını, 25 yıldır kongre üyesi olduğunu ve farklı dönemlerde kulüp yönetim süreçlerinde aktif roller üstlendiğini ifade etti.

        2018 yılında Aziz Yıldırım’ın listesinde yönetime aday olduğunu, 2024 yılında ise Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu’nda görev aldığını belirten Göktürk, son üç başkanla da farklı seviyelerde çalışma imkanı bulduğunu dile getirdi.

        "GÜÇLÜ BAŞKAN DEĞİL, GÜÇLÜ FENERBAHÇE"

        Göktürk, Fenerbahçe’nin kalıcı başarı için şahıslardan bağımsız bir modele ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Kulübün profesyonel futbol aklı, güçlü mali yapı ve sürdürülebilir sportif başarı modeliyle yönetilmesi gerektiğini belirtti.

        "40 YILDA 8 ŞAMPİYONLUK YETERLİ DEĞİL"

        Fenerbahçe’nin son 40 yılda 8 kez şampiyon olduğuna dikkat çeken Göktürk, aynı dönemde rakiplerin ulaştığı şampiyonluk sayılarına işaret ederek kulübün çok daha güçlü bir başarı standardı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

        Göktürk, Fenerbahçe’nin önümüzdeki dönemde yalnızca dönemsel başarıları değil, sürdürülebilir şampiyonluk modelini konuşması gerektiğini ifade etti.

        HİBRİT TEKNİK EKİP MODELİ

        Teknik direktör tercihi konusunda yerli-yabancı ayrımını doğru bulmadığını belirten Göktürk, Fenerbahçe için hibrit modelin daha sağlıklı olacağını söyledi. Yerli teknik direktör tercih edilmesi halinde yabancı profesyonellerle, yabancı teknik direktör tercih edilmesi halinde ise Türkiye’yi bilen yerli profesyonellerle desteklenen bir model gerektiğini ifade etti.

        "AMATÖR BRANŞLAR KENDİ BÜTÇELERİ İÇİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPIYA KAVUŞMALI"

        Amatör branşlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktürk, hiçbir şubenin kapatılmayacağını belirtti. Branşların kendi bütçeleri içinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini söyleyen Göktürk, basketbol ve voleybol gibi branşlarda iş ortaklıkları, dernek modelleri ve yatırımcı yapılarının değerlendirilebileceğini ifade etti.

        AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ DEĞERLENDİRMESİ

        Göktürk, eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un Fenerbahçe için önemli değerler olduğunu belirterek, camianın geçmiş dönemler üzerinden ayrışmak yerine geleceğe odaklanması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe’de artık kişilerin değil, modellerin tartışılması gerektiğini vurgulayan Barış Göktürk, kulübün geleceği için profesyonel futbol yapılanması, güçlü ekonomik model, stadyum kapasite artışı, sadakat programı, çalışanların değer gördüğü bir kurum kültürü ve yeni nesil kulüpçülük anlayışının önemine dikkat çekti.

        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
