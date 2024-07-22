Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 1 transferimiz kaldı, birazcık insaf!

"BARTUĞ ELMAZ'I HOCA ÇOK BEĞENİYOR"

Ali Koç, bu sezon hazırlık kampında Bartuğ Elmaz'ın öne çıktığını da belirterek, "Ben bu sene Bartuğ'dan çok ümitliyim. Çok çok. Hoca çok beğeniyor. İyi takımımız var. Takviyelerle daha iyi olduk. Kazadan beladan uzak, sakatlıksız bir sezon olur. Geçen sene çok sakatlık yaşadık. Maç kaçıranlar oldu."