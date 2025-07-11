Fenerbahçe Başkanı Ali Koç antrenmanı takip etti Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekibin sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın bir bölümünü başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve futbol direktörü Devin Özek birlikte takip etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.07.2025 - 16:02 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:25 facebook

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