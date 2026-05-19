Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi’nin son haftasında sahasında Ünye Kadın Spor Kulübü’nü 8-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen sarı-lacivertlilerde, başkan Sadettin Saran ve kadın futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görevde oldukları 7 ayı çok çabuk geçtiğini belirten başkan Sadettin Saran, “Bir kupa daha alırsak galiba en çok kupa alan yönetim oluyoruz. Ama çok çabuk geçti 7 ay. Güzel bir ekip oluşturduk. Gecemizi, gündüzümüzü verdik. Biz ayrılırken burada kimse Sadettinci olarak ayrılmıyor. Hepimiz Fenerbahçe için ayrıldık. Biz de bizden sonra gelenlere destek olacağız” diye konuştu.

UFUK ŞANSAL: TARİHİMİZİN KADIN FUTBOLUNDAKİ İLK KUPAYI KAZANMAK ÇOK ANLAMLI

Kadın futbolundaki ilk kupalarını aldıklarını hatırlatan kadın futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, “Böylesi anlamlı bir günde19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda kulüp tarihimizin kadın futbolundaki ilk kupayı kazanmak çok anlamlı. Bu bizim için onur, gurur verici oldu. Başkanımız en başından beri yanımızda oldu. Bu kupanın en büyük mimarlarından. Ona her zaman şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.