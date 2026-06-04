FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Başkan adayları kimler? Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Yönetim kurulu listesi
Fenerbahçe'de yönetim değişikliğine kapı aralayan olağanüstü genel kurul kararıyla birlikte kulüp gündemi yeniden seçim sürecine kilitlendi. Sarı-lacivertli camiada gözler kongre tarihine çevrilirken, başkanlık yarışına girecek isimler ve adaylık şartları da yoğun şekilde merak ediliyor. Kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek bu kritik süreç öncesinde, kongre takvimi ve başkan adaylarına ilişkin gelişmeler taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu hangi tarihte yapılacak, başkanlık için kimler yarışacak?
Fenerbahçe’de tarihi seçim için geri sayım başladı! Başkanlık koltuğu için hangi isimler yarışacak, kritik kongre hangi gün ve saat kaçta yapılacak? Sarı-lacivertli camianın kaderini belirleyecek tüm detaylar ortaya çıktı…
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Spor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısını 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek. Saat 10.00’da başlayacak olan kongre, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde düzenlenecek.
YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Fenerbahçe Kulübü’nde 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde, başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi kamuoyuyla paylaşıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruya göre Yıldırım’ın listesinde yer alan isimler şu şekilde:
Asil üyeler:
Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif
Yedek üyeler:
Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesi de netlik kazandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Safi’nin listesinde yer alan isimler şu şekilde:
Asil üyeler:
Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan
Yedek üyeler:
Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ