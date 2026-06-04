Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Başkan adayları kimler? Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Yönetim kurulu listesi

        FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ: Başkan adayları kimler? Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Yönetim kurulu listesi

        Fenerbahçe'de yönetim değişikliğine kapı aralayan olağanüstü genel kurul kararıyla birlikte kulüp gündemi yeniden seçim sürecine kilitlendi. Sarı-lacivertli camiada gözler kongre tarihine çevrilirken, başkanlık yarışına girecek isimler ve adaylık şartları da yoğun şekilde merak ediliyor. Kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek bu kritik süreç öncesinde, kongre takvimi ve başkan adaylarına ilişkin gelişmeler taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu hangi tarihte yapılacak, başkanlık için kimler yarışacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 11:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe’de tarihi seçim için geri sayım başladı! Başkanlık koltuğu için hangi isimler yarışacak, kritik kongre hangi gün ve saat kaçta yapılacak? Sarı-lacivertli camianın kaderini belirleyecek tüm detaylar ortaya çıktı…

        2

        FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Spor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısını 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek. Saat 10.00’da başlayacak olan kongre, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde düzenlenecek.

        3

        YÖNETİM KURULU LİSTESİ

        Fenerbahçe Kulübü’nde 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde, başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruya göre Yıldırım’ın listesinde yer alan isimler şu şekilde:

        Asil üyeler:

        Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif

        Yedek üyeler:

        Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

        4

        Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesi de netlik kazandı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Safi’nin listesinde yer alan isimler şu şekilde:

        Asil üyeler:

        Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

        Yedek üyeler:

        Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 3 Haziran 2026 (Araç Ve Ev Sahipleri Dikkat! Kasko Ve DASK'ta Yeni Dönem!)

        Sigorta Sektörü 2026'ya nasıl başladı? Sigorta primlerinde branş dağılımı ne? DASK ve konut sigortasına talep nasıl? Afetlerin sigorta primlerine etkisi ne? DASK sigortası teminatları nelerdir? Kasko primlerinde artış var mı? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; Corpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı ...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Jackson'dan tarihi başarı
        Jackson'dan tarihi başarı
        ABD'den aradı, rehin alınan arkadaşını kurtardı!
        ABD'den aradı, rehin alınan arkadaşını kurtardı!
        Bu yaz rekor üzerine rekor gelecek! Temmuz ağustos ateş gibi!
        Bu yaz rekor üzerine rekor gelecek! Temmuz ağustos ateş gibi!
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı Yıldız!
        Öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı Yıldız!
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı