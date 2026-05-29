Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler?
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışı giderek kızışıyor. Sarı-lacivertli camiada gözler seçim tarihine ve başkan adaylarına çevrilirken, Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yönetim kurulu listesi belli oldu. Taraftarlar "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler, yönetim kurulu listelerinde kimler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ile Hakan Safi ve Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesi...
Süper Lig’de sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe’de tüm dikkatler başkanlık seçim sürecine çevrildi. Olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrası sarı-lacivertli kulüpte hareketli günler yaşanırken, başkan adayları ile birlikte yönetim kurulu listesi netleşti. Özellikle Aziz Yıldırım’ın yeniden adaylığını açıklaması ve Hakan Safi’nin yarışa dahil olması camiada büyük heyecan yarattı. Kongre üyeleri kadar taraftarlar da seçim sürecini yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler? İşte detaylar...
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Seçim kapsamında kongre üyeleri sandık başına giderek sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını belirleyecek. Başkanlık yarışının özellikle ikinci gün yapılacak oylamayla sonuçlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Fenerbahçe’de seçim sürecinde öne çıkan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi oldu. Daha önce adaylık ihtimali konuşulan bazı isimlerin yarıştan çekilmesi sonrası gözler iki güçlü adayın projelerine çevrildi.
Bir dönem Fenerbahçe’de uzun yıllar başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yeniden adaylığını açıklayarak camiada büyük ses getirdi. Hakan Safi ise yeni yönetim anlayışı ve projeleriyle dikkat çekiyor.
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif
Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan
Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ