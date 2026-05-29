Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler? Hakan Safi ve Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesi

        Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler?

        Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışı giderek kızışıyor. Sarı-lacivertli camiada gözler seçim tarihine ve başkan adaylarına çevrilirken, Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yönetim kurulu listesi belli oldu. Taraftarlar "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler, yönetim kurulu listelerinde kimler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ile Hakan Safi ve Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 23:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig’de sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe’de tüm dikkatler başkanlık seçim sürecine çevrildi. Olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrası sarı-lacivertli kulüpte hareketli günler yaşanırken, başkan adayları ile birlikte yönetim kurulu listesi netleşti. Özellikle Aziz Yıldırım’ın yeniden adaylığını açıklaması ve Hakan Safi’nin yarışa dahil olması camiada büyük heyecan yarattı. Kongre üyeleri kadar taraftarlar da seçim sürecini yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler? İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

        Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Seçim kapsamında kongre üyeleri sandık başına giderek sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını belirleyecek. Başkanlık yarışının özellikle ikinci gün yapılacak oylamayla sonuçlanması bekleniyor.

        3

        FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

        Fenerbahçe’de seçim sürecinde öne çıkan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi oldu. Daha önce adaylık ihtimali konuşulan bazı isimlerin yarıştan çekilmesi sonrası gözler iki güçlü adayın projelerine çevrildi.

        Bir dönem Fenerbahçe’de uzun yıllar başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yeniden adaylığını açıklayarak camiada büyük ses getirdi. Hakan Safi ise yeni yönetim anlayışı ve projeleriyle dikkat çekiyor.

        4

        AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

        Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif

        Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

        5

        HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

        Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

        Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

        ÖNERİLEN VİDEO

        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma

        CHP yarın, Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya gelip bayramlaşacak

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trafik kazasında karı-koca can verdi
        Trafik kazasında karı-koca can verdi
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        2 çocuktan acı haber!
        2 çocuktan acı haber!
        33 yıldır bitmeyen acı
        33 yıldır bitmeyen acı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi