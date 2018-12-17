Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan ve haftaya 17. sırada giren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın yönetimindeki ilk maçında BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde sarı-lacivertliler 14 puanla 17. sırada, Mehmet Özdilek yönetiminde aynı puandaki BB Erzurumspor ise 16. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE - BB ERZURUMSPOR

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SAAT: 20:00

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Ülker

YAYIN: BeIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani

YEDEKLER: Berke, Erten, İsmail, Ferdi, Reyes, Barış, Benzia

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Egemen, Leo, Sunu, Taylan, Özer, Tolga, Lokman, Scuk, Erhan, Kone

YEDEKLER: Hakan Canbazoğlu, Acka, Thy, Auremir, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman, Emrah, İbrahim

TEKNİK DİREKTÖR: MEhmet Özdilek

Fenerbahçe ile Erzurumspor, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez kazanabilen Fenerbahçe, 5 mücadelede sahadan beraberlikle ayrılırken 4'ünde ise mağlup oldu. Ligde bu sezon 7 maç kaybeden sarı-lacivertliler, 9 yenilgili 2012-13 sezonundan bu yana en fazla yenilgi aldığı sezonu yaşıyor. Konuk ekip Erzurumspor ise Rizespor'la birlikte bu sezon Süper Lig'de deplasman galibiyeti elde edemeyen iki takımdan biri.

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Geçen hafta Fenerbahçe'nin başına geçen Ersun Yanal, BB Erzurumspor maçıyla birlikte Kadıköy'e doğum gününde geri dönüyor! Yanal, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkıyor. Ersun Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımının başında yer almıştı. Yanal, ayrıca 1676 gün sonra Fenerbahçe'yle bir resmi maçta görev alacak. Yanal'ın sarı-lacivertli ekiple son resmi maçı da şampiyonluğa ulaştıkları 2013-2014 sezonunun 34. haftasında 16 Mayıs 2014'te oynanan Kayserispor müsabakası olmuştu.

KADIKÖY'DE YENİLGİSİ YOK

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'de iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Yanal'ın 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe, 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 46 kez havalandıran Fenerbahçe, sadece 11 gol yedi.

KÖTÜ GİDİŞATA 'DUR' DEMEK İSTİYOR!

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatını da durdurmaya çalışacak. Ligde 3 maçtır kazanamayan ve geride kalan 15 haftada topladığı 14 puanla 17. sırada yer alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe'yle aynı puanda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor da haftaya 16. sırada girdi.

ERZURUMSPOR'UN ÖZDİLEK'LE ÇIKIŞI SEKTEYE UĞRADI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin ilk 7 haftasında sadece 2 puan toplamasına rağmen Mehmet Özdilek'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından mücadele ettiği son 8 maçta 12 puan alarak düşme hattının üstüne çıkmıştı. Mavi-beyazlı takım, ligin ilk 7 haftasında sahasındaki Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü ile deplasmandaki Atiker Konyaspor ve teknik direktörsüz çıktığı Galatasaray maçlarından puan alamadı.

Ligde, aynı süreçte deplasmandaki Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarından sadece birer puan alabilen Erzurumspor'da, 6. haftadaki MKE Ankaragücü maçından sonra teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

ÖZDİLEK, ŞİFA OLMUŞTU

Mehmet Özdilek yönetimindeki mavi-beyazlılar, ligin 8. haftasında çıktığı ilk maçta takımın ilk 3 puanını 1-0'lık skorla Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı.

Futbolculuk döneminde "Şifo Mehmet" lakabını alan Özdilek yönetimindeki Erzurum temsilcisi, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor müsabakalarından beraberliklerle ayrıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başında Göztepe ve Antalyaspor maçlarından da galibiyetle ayrılan 52 yaşındaki teknik direktör, takımıyla çıktığı 6 lig karşılaşmasında toplam 12 puanı hanesine yazdırarak takımı düşme hattının üzerine çıkarmayı başardı.

Özdilek, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı takımıyla ilk mağlubiyetini ise ligin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor maçında yaşadı. Erzurumspor, Özdilek göreve geldikten sonra ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Erzurumspor, geçen hafta oynadığı Yeni Malatyaspor maçında da sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve son iki mücadelesinde puan elde edemedi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Frey ve Şener Özbayraklı ile cezalı olan Jailson ve Soldado Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

KADIKÖY ÜLKER STADI

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