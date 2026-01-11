Fenerbahçe Beko: 89 - Bahçeşehir Koleji: 58 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji’ni 89-58 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 23-16 önde kapatan Fenerbahçe Beko, rakibine karşı büyük üstünlük kurduğu ilk yarından da 30 sayı farkla önde ayrıldı: 54-24.

3’üncü periyotta da farkı koruyan ve bu çeyreği 70-43 önde bitiren sarı-lacivertliler maçtan 89-58 galip ayrılarak ligdeki 13’üncü galibiyetini aldı.

Eski oyuncusu Nando De Colo'yu yeniden transfer eden ve bu maçta görev veren Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nin 15’inci haftasında liderliğe yükseldi.