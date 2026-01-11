Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko: 89 - Bahçeşehir Koleji: 58 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 89 - Bahçeşehir Koleji: 58 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden Fenerbahçe Beko, maçtan 89-58 galip ayrıldı. Ligde 13. galibiyetini alan Sarı Lacivertliler, bu sonucun ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 20:19 Güncelleme: 11.01.2026 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potada yeni lider F.Bahçe Beko!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji’ni 89-58 mağlup etti.

        Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 23-16 önde kapatan Fenerbahçe Beko, rakibine karşı büyük üstünlük kurduğu ilk yarından da 30 sayı farkla önde ayrıldı: 54-24.

        3’üncü periyotta da farkı koruyan ve bu çeyreği 70-43 önde bitiren sarı-lacivertliler maçtan 89-58 galip ayrılarak ligdeki 13’üncü galibiyetini aldı.

        Eski oyuncusu Nando De Colo'yu yeniden transfer eden ve bu maçta görev veren Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nin 15’inci haftasında liderliğe yükseldi.

        SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

        REKLAM

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

        FENERBAHÇE BEKO: Silva 17, De Colo 13, Melli 7, Tucker 4, Birch, Tarık Biberovic 13, Hall 7, Metecan Birsen 11, Melih Mahmutoğlu 8, Emre Ekşioğlu, Boston 4, Jantunen 5, Faruk Biberovic

        BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 4, Mitchell 8, Cavanaugh 11, Williams 7, İsmet Akpınar 5, Furkan Haltalı 7, Ford 3, Homesley, Hale 8, Göktüğ Baş 5

        1’İNCİ PERİYOT: 23-16

        DEVRE: 54-24

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-43

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 89-58

        ÖNERİLEN VİDEO

        FETÖ'cü kundakçı hakkında savcılık 15 yıl istedi

        Bursa'nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde geçtiğimiz yıl temmuz ayında çıkan orman yangınlarında müdahaleyi geciktirmek amacıyla yeni bir yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan FETÖ üyeliğinden ihraç Astsubay hakkında savcılık 15 yıl hapis cezası talep etti.Astsubay olarak görev yaparken FETÖ üyeliğinden 2021'de ordudan ihraç edilen tutuklu sanık Ufuk A' hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da kırsalda okullara kar tatili!
        Ankara'da kırsalda okullara kar tatili!
        İstanbul'da okullara kar tatili!
        İstanbul'da okullara kar tatili!
        THY'nin 54 seferi iptal edildi
        THY'nin 54 seferi iptal edildi
        Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar alarmı!
        Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar alarmı!
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı!
        Trump'tan Küba'ya uyarı
        Trump'tan Küba'ya uyarı
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        Antalya'yı fırtına vurdu!
        Antalya'yı fırtına vurdu!
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Esir liderler
        Esir liderler