Fenerbahçe Beko: 93 - Beşiktaş GAİN: 68 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş GAİN'i 93-68 mağlup etti. Seride durum 1-1'e geldi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
İlk maçta Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek galibiyetle başlamıştı.
Üçüncü maç, 17 Haziran Çarşamba saat 20.00'de oynanacak. Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.
JASIKEVICIUS DİSKALİFİYE EDİLDİ
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, mücadelenin henüz ilk çeyreğinde hakeme yönelik yoğun itirazları nedeniyle 2 teknik faul aldı ve diskalifiye edildi.
MATHEWS HASTANEYE KALDIRILDI
Beşiktaş Gain'de Jonah Mathews karşılaşmanın ikinci çeyreğinde sakatlık yaşadı.
Oyuna devam edemeyen ABD'li oyuncu, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
BAŞKANLAR BİRLİKTE İZLEDİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain karşılaşmasını birlikte takip etti.