Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Beko ile ligin güçlü ekiplerinden Anadolu Efes, final bileti için kozlarını paylaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının yayın saati, canlı yayın bilgisi basketbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasındaydı. Peki, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı canlı izle bilgisi...
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında karşı karşıya geliyor. Sezon boyunca gösterdikleri performansla dikkat çeken iki ekip, finale yükselmek için seriye avantajlı başlamayı hedefliyor. Yarı final serisinde üç maçı kazanan ekip, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes play-off yarı final serisi ilk maçı 1 Haziran Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan mücadele beIN SPORTS ekranından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI İZLE
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes arasındaki oynanacak mücadele sebebiyle, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı canlı izle" aramaları sıklaştı. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçını canlı izlemek için beIN Sports'a üye olmanız gerekmektedir. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen basketbolseverlerin de TOD TV üyeliklerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir.
Ligin normal sezonunu en üst sırada bitiren sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde Safiport Erokspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.
Normal sezonu 4. tamamlayan Anadolu Efes ise çeyrek final serisinde Türk Telekom'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
