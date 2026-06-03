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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes play-off yarı final maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi yayınlanacak?

        Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında nefes kesecek yarı final serisinde ikinci perde başlıyor! İlk maçın ardından gözler kritik randevuya çevrildi. Peki dev mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        Basketbol Süper Ligi’nde final yolunu belirleyecek dev eşleşmede heyecan zirvede! Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes serisinin ikinci maçı için geri sayım başladı. Maç saati, yayın kanalı ve tüm ayrıntılar basketbolseverler tarafından araştırılıyor…

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        FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci karşılaşması, 3 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak.

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        FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes’in karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Kritik mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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