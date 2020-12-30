Fenerbahçe Beko Asvel maçı CANLI İZLE şifresiz - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanaca

Euroleague'de 17. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko Asvel maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:45'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE BEKO ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 17. hafta maçı olan Fenerbahçe Beko Asvel mücadelesi bu akşam 20:45'de beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN

KANARYA SERİ PEŞİNDE

Ligde 16 maçta 6 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 14. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 14 maçta 4 galibiyet elde edebildi.

Son olarak 16. haftada sahasında Olympiakos'u konuk eden sarı-lacivertli takım, rakibini 84-77 mağlup ederek 3 maçlık kötü gidişatına son verdi.