Euroleague'de 17. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko Asvel maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:45'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...
FENERBAHÇE BEKO ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?
Euroleague'de 17. hafta maçı olan Fenerbahçe Beko Asvel mücadelesi bu akşam 20:45'de beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...
FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN
KANARYA SERİ PEŞİNDE
Ligde 16 maçta 6 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 14. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 14 maçta 4 galibiyet elde edebildi.
Son olarak 16. haftada sahasında Olympiakos'u konuk eden sarı-lacivertli takım, rakibini 84-77 mağlup ederek 3 maçlık kötü gidişatına son verdi.
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