Fenerbahçe Beko'da sakatlık: 6 hafta yok

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Son dönemin şanssız takımlarından Fenerbahçe Beko'da sakatlıklara bir yenisi daha eklendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tarık Biberovic'in antrenman sırasında sakatlandığı ve dönüş süresinin altı haftayı bulacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic, takım idmanımız esnasında sakatlanmış ve sporcumuzun sağ bacak hamstring kasında yırtık saptanmıştır. Tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin altı hafta olması öngörülmektedir."