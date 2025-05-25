Fenerbahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
Turkish Airlines EuroLeague (THY Avrupa Ligi) finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak final müsabakasını kazanıp kupayı müzesine götürmek istiyor.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Beko, Fransa'yı temsil eden Monaco'yla karşılaşacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak final müsabakası TSİ 20.00'de başlayacak. Dev karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Dörtlü Final'in ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.
4. KEZ FİNALDE
Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak.
Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.
JASIKEVICIUS ŞANSSIZLIĞINI KIRDI
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Final Four organizasyonlarındaki şanssızlığını yendi. Kariyerinde üst üste 5, toplamda da 6. kez Final Four'da yer alan Litvanyalı başantrenör, 2. kez finale kaldı. Daha önce sadece 2021'de Barcelona'yla finale yükselen Jasikevicius, Final Four'daki diğer 4 yarı final maçını kaybetmişti.
49 yaşındaki başantrenör, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a karşı Final Four organizasyonlarında ilk kez galip geldi. İki başantrenör arasındaki rekabette daha önce oynanan iki karşılaşmada da Ataman'ın takımları galip gelmişti.
F.BAHÇE'NİN 5 KUPASI VAR
Fenerbahçe Kulübü, basketbolda Türkiye'ye 5 Avrupa kupası getirdi.
Erkeklerde 2017'de Avrupa Ligi zirvesinde yer alan Fenerbahçe, kadınlarda ise Avrupa Ligi'ni 2023 ve 2024'te, Avrupa Süper Kupası'nı da aynı yıllarda iki kez elde etti.
Fenerbahçe Beko, kazanırsa Türk basketbolunun Avrupa'daki 17 kupasının 6'sının sahibi olacak.
BU SEZONKİ 2. KUPA İÇİN SAHADA
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'den şampiyonlukla ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon ikinci Avrupa kupasına kavuşacak.
Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbol takımı Fenerbahçe Opet, sezon başında FIBA Süper Kupası'nı havaya kaldırmıştı.
Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'de kupayı kazanması durumunda sarı-lacivertli kulüp, Türkiye'ye bu sezon basketbolda ikinci Avrupa kupasını getirecek.
TÜRK BASKETBOLUNA AVRUPA'DA 17. KUPAYI KAZANDIRMAK İÇİN PARKEDE!
Sarı-lacivertliler, rakibini yenerse Türk basketbolu Avrupa Ligi'nde 4'üncü, toplamda ise 17'nci zaferini yaşayacak.
Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.
MONACO'NUN İLK FİNALİ
Fransa'yı temsil eden Monaco, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak. Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu.
Sezonu 21 galibiyet 13 yenilgiyle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-off'ta İspanya ekibi Barcelona'yı 3-2'yle geçmişti. Dörtlü Final'de de Olympiakos'u saf dışı bıraktı. Kırmızı-beyazlı ekip 2020-2021 sezonunda Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.