Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolEuroLeague
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika basketbol karşılaşması için heyecan dorukta. Euroleague'de üst üste aldığı 6 galibiyetle büyük bir çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika karşısında da çıkışını sürdürerek yukarılara tırmanmak istiyor. Peki merakla beklenen Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek. Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak çıkışa geçti. Peki Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.

Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE BEKO MACCABİ MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı yarın saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev aldı
BASKETBOLNBA'de bir ilk
Anadolu Efes Kızılyıldız maçı CANLI YAYIN İZLE şifresiz - Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
BASKETBOLAnadolu Efes Kızılyıldız maçı ne zaman?
Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın vefatının ardından bir yıl geçti
BASKETBOLKobe Bryant'sız bir yıl geçti
Fenerbahçe Öznur Kablo'da Vitola ile yollar ayrıldı
BASKETBOLVitola ile yollar ayrıldı
Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'ın galibiyetine yetmedi
BASKETBOLCedi galibiyete yetmedi
Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BASKETBOLFenerbahçe Beko - Maccabi maçı ne zaman?
NBA'de Los Angeles Clippers, üst üste 7. kez kazandı
BASKETBOLClippers, üst üste 7. kez kazandı
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86 - Fenerbahçe Beko: 93 MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe Beko deplasmanda galip
NBA'de 76ers, Pistons deplasmanında kazandı
BASKETBOL76ers, Pistons deplasmanında kazandı
Ahmet Nur Çebi: Projemizin Fenerbahçe ve Galatasaray'a örnek olmasını diliyorum
FUTBOL"Projemiz rakiplere örnek olmalı"