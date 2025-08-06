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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko'nun kupaları Rotterdam'da - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'nun kupaları Rotterdam'da

        Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe Beko'nun kazandığı 3 kupa, Rotterdam'daki Fenerbahçe taraftarının görmesi için Hollanda'ya götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 21:19 Güncelleme: 06.08.2025 - 21:19
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        Fenerbahçe Beko'nun kupaları Rotterdam'da
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bu sezon kazandığı 3 kupa, Rotterdam'daki Fenerbahçe taraftarıyla buluştu.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'yi Avrupa'nın dört bir yanından gelen taraftarları Rotterdam'da yalnız bırakmadı.

        Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Beko'nun bu sezon kazandığı Avrupa Ligi kupası, Süper Lig şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası'nı Rotterdam'a getirerek taraftarlarını kupayla buluşturdu.

        Karşılaşma için Rotterdam şehir merkezindeki taraftar buluşma noktasına gelen Fenerbahçeli taraftarlar, 3 kupayla birlikte fotoğraf çektirme şansı yakaladı.

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