Euroleague'de 14. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:45'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...
FENERBAHÇE BEKO O. MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Euroleague'de 14. hafta maçı olan Fenerbahçe Beko Olimpia Milano mücadelesi bu akşam 20:45'de beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...
FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN
KANARYA ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde 13 maçta 5 galibiyet ve 8 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 14. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 11 maçta 3 galibiyet elde edebildi.
Son olarak 13. haftada deplasmanda Alba Berlin'e konuk olan sarı-lacivertli takım, rakibine 89-63 mağlup oldu ve son 6 maçında 5. yenilgisini aldı.
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