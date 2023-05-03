THY EuroLeague play-offlarında rövanş maçları başladı. Ülkemizi bu yıl söz konusu turda temsil eden Fenerbahçe Beko, serinin 3. maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u sahasında ağırlıyor. Serinin ikinci maçında rakibini mağlup ederek saha ve seyirci avantajını ele geçiren sarı lacivertli temsilcimiz, evinde oynayacağı 2 maçı kazandığı takdirde Final Four'da mücadele etmeye hak kazanacak. İşte, Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off 3. maçına dair tüm ayrıntılar...